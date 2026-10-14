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Noi alerte aeriene în Tulcea și Galați: două ținte au pătruns în spațiul aerian al României

Două ținte aeriene au pătruns miercuri seara în spațiul aerian al României, după ce au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale în largul Mării Negre.
Noi alerte aeriene în Tulcea și Galați: două ținte au pătruns în spațiul aerian al României
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laura Buciu
14 oct. 2026, 21:39, Social
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite că au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.

Una dintre ținte a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în apropiere de Reni.

Potrivit MApN, incidentul a avut loc miercuri seara, când sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din nord-estul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 20.02.

La ora 20.04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre acestea a fost pierdut deasupra mării, în timp ce cealaltă a părăsit spațiul aerian al României la ora 20.13, îndreptându-se spre Vâlcove, în Ucraina.

O nouă alertă RO-Alert pentru județul Galați

Ținta a continuat să evolueze către Reni, în Ucraina, pe o traiectorie care putea duce spre municipiul Galați. În acest context, autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-Alert, pentru estul județului Galați, la ora 20.33.

Potrivit MApN, ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, la nord de brațul Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 21.14.

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