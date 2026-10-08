Noua lege a urșilor a intrat în vigoare. Câte exemplare pot fi recoltate și ce este strict interzis

Legea nr. 190/2026 modifică OUG nr. 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor.

Potrivit actului normativ, cele 859 de exemplare incluse în nivelul de prevenție pot fi recoltate până la 31 decembrie 2026 de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic și prin metodele de vânătoare permise de legislație.

Separat, cele 110 exemplare incluse în nivelul de intervenție pot fi recoltate până la aceeași dată de personalul tehnic de specialitate al gestionarului, prin metodele „la pândă” și „la dibuit”.

Femelele cu pui sub doi ani nu pot fi recoltate

Noua lege introduce și restricții explicite. Este interzisă recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta mai mică de doi ani.

De asemenea, exemplarele din cota de prevenție nu pot fi recoltate în zonele în care vânătoarea este interzisă potrivit Legii nr. 407/2006.

Actul normativ stabilește și reguli menite să protejeze exemplarele dominante și să mențină echilibrul între categoriile de vârstă și sexe. Astfel, pentru fondurile cinegetice care primesc cote de două sau trei exemplare trebuie recoltat cel puțin un urs a cărui blană nu depășește 400 de puncte CIC. La o cotă de patru sau cinci exemplare, condiția trebuie îndeplinită pentru minimum doi urși.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, blana și craniul exemplarului respectiv sunt predate structurii teritoriale competente a Gărzii Forestiere Naționale și devin proprietatea privată a statului.

Reglementările vor fi aplicate și în 2027

Legea prevede că mecanismul stabilit pentru prevenție și intervenție va fi aplicat corespunzător și în 2027.

Din 2028, sistemul urmează însă să se schimbe. Numărul urșilor care pot fi recoltați preventiv și distribuția acestora pe județe și fonduri cinegetice vor trebui stabilite până la 15 mai în fiecare an, prin ordin al conducătorului autorității centrale responsabile de vânătoare.

Decizia va avea la bază un studiu privind probele genetice, numărul minim de urși existent la nivel național, diversitatea genetică și structura populației.

Cotele sunt stabilite pentru peste 500 de fonduri cinegetice

Anexa noii legi distribuie cele 859 de exemplare din nivelul de prevenție între 528 de poziții corespunzătoare fondurilor cinegetice din mai multe județe ale țării. Cotele diferă de la un fond la altul, fiind în general cuprinse între unu și cinci exemplare.

Printre județele incluse se numără Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș, Argeș, Buzău, Hunedoara, Suceava, Neamț și Vrancea. În județul Sibiu, de exemplu, lista cuprinde fonduri precum Rășinari, Gura Râului, Săliște, Bâlea, Porumbacu și Avrig, dar și numeroase alte zone.