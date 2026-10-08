Noua lege a urșilor a intrat în vigoare. Câte exemplare pot fi recoltate și ce este strict interzis. Datele oficiale MAI

UPDATE. Varga Glad: Cota anuală de recoltare a urșilor se dublează. Nu înseamnă că vor fi împușcați automat 969 de urși

Noua lege privind ursul brun intră în vigoare, iar cota anuală de recoltare crește de la 481 la 969 de exemplare, a anunțat joi, pe Facebook, Varga Glad, președintele Comisiei pentru mediu din Senatul României.

Senatorul spune că noile cifre privind apelurile la 112 și populația de urși au fost obținute de la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Mediului.

„Astăzi intră în vigoare noua lege privind ursul brun. De ce crește cota anuală de recoltare de la 481 la 969 de exemplare?”, a scris senatorul.

Potrivit datelor MAI, transmise în urma unei interpelări parlamentare, numărul apelurilor la 112 privind prezența urșilor a crescut puternic în ultimii ani.

În 2016 au fost înregistrate 172 de apeluri, în 2020 au fost 1.032, iar în 2025 numărul acestora a ajuns la 4.326.

„De 25 de ori mai multe apeluri la 112 în doar 9 ani. Potrivit datelor MAI, comunicate în răspunsul la interpelarea mea, numărul apelurilor privind urșii a crescut de la 172 în 2016 la 1.032 în 2020 și 4.326 în 2025. Numai față de 2024, creșterea este de aproape 27%”, a afirmat Varga Glad.

Acesta a făcut referire și la datele Ministerului Mediului privind populația de urși.

În 2016, România avea o populație estimată la 6.050-6.640 de exemplare, în timp ce studiile genetice recente indică o populație de peste 10.000 de urși.

„O populație de urși mai mare decât indicau vechile estimări. În 2016, România avea o populație estimată la 6.050-6.640 de urși. Studiile genetice recente indică peste 10.000 de exemplare, potrivit Ministerului Mediului”, a scris președintele Comisiei pentru mediu din Senat.

„26 de oameni uciși și 274 de persoane grav rănite. Acesta este bilanțul atacurilor pe două decenii, comunicat de Ministerul Mediului în martie 2024. În spatele fiecărei cifre sunt oameni și familii ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna”, a transmis senatorul.

Noua legislație stabilește o cotă totală de 969 de exemplare, împărțită în două categorii.

Din total, 859 de exemplare reprezintă cota de prevenție, care este repartizată pe județe și fonduri cinegetice. Alte 110 exemplare reprezintă cota de intervenție, destinată situațiilor în care urșii reprezintă un pericol pentru oameni sau bunurile acestora.

„Asta nu înseamnă că vor fi împușcați automat 969 de urși! Cele două cote stabilesc un plafon maxim, iar recoltarea trebuie să respecte condițiile legii”, a precizat senatorul.

„Au existat și discuții potrivit cărora, prin această lege, s-ar da din nou liber la vânătoarea de trofee. Este o preocupare care trebuie tratată cu seriozitate”, a spus Varga Glad.

Senatorul susține însă că scopul declarat al noii legi este reducerea atacurilor și a pagubelor provocate de urși, protejarea oamenilor și a gospodăriilor, în paralel cu conservarea speciei.

Știrea inițială

Legea nr. 190/2026 modifică OUG nr. 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor.

Potrivit actului normativ, cele 859 de exemplare incluse în nivelul de prevenție pot fi recoltate până la 31 decembrie 2026 de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic și prin metodele de vânătoare permise de legislație.

Separat, cele 110 exemplare incluse în nivelul de intervenție pot fi recoltate până la aceeași dată de personalul tehnic de specialitate al gestionarului, prin metodele „la pândă” și „la dibuit”.

Femelele cu pui sub doi ani nu pot fi recoltate

Noua lege introduce și restricții explicite. Este interzisă recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta mai mică de doi ani.

De asemenea, exemplarele din cota de prevenție nu pot fi recoltate în zonele în care vânătoarea este interzisă potrivit Legii nr. 407/2006.

Actul normativ stabilește și reguli menite să protejeze exemplarele dominante și să mențină echilibrul între categoriile de vârstă și sexe. Astfel, pentru fondurile cinegetice care primesc cote de două sau trei exemplare trebuie recoltat cel puțin un urs a cărui blană nu depășește 400 de puncte CIC. La o cotă de patru sau cinci exemplare, condiția trebuie îndeplinită pentru minimum doi urși.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, blana și craniul exemplarului respectiv sunt predate structurii teritoriale competente a Gărzii Forestiere Naționale și devin proprietatea privată a statului.

Reglementările vor fi aplicate și în 2027

Legea prevede că mecanismul stabilit pentru prevenție și intervenție va fi aplicat corespunzător și în 2027.

Din 2028, sistemul urmează însă să se schimbe. Numărul urșilor care pot fi recoltați preventiv și distribuția acestora pe județe și fonduri cinegetice vor trebui stabilite până la 15 mai în fiecare an, prin ordin al conducătorului autorității centrale responsabile de vânătoare.

Decizia va avea la bază un studiu privind probele genetice, numărul minim de urși existent la nivel național, diversitatea genetică și structura populației.

Cotele sunt stabilite pentru peste 500 de fonduri cinegetice

Anexa noii legi distribuie cele 859 de exemplare din nivelul de prevenție între 528 de poziții corespunzătoare fondurilor cinegetice din mai multe județe ale țării. Cotele diferă de la un fond la altul, fiind în general cuprinse între unu și cinci exemplare.

Printre județele incluse se numără Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș, Argeș, Buzău, Hunedoara, Suceava, Neamț și Vrancea. În județul Sibiu, de exemplu, lista cuprinde fonduri precum Rășinari, Gura Râului, Săliște, Bâlea, Porumbacu și Avrig, dar și numeroase alte zone.