Prima pagină » Social » Noul an universitar începe cu festivităţi şi apel la proteste din partea studenţilor

Noul an universitar începe cu festivităţi şi apel la proteste din partea studenţilor

Noul an universitar 2025 - 2026 începe cu festivităţi în mai multe centre universitare din ţară. Ziua de astăzi este marcată şi de apelul ANOSR la proteste pe 29 septembrie, ca reacţie la măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului.
Noul an universitar începe cu festivităţi şi apel la proteste din partea studenţilor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
29 sept. 2025, 08:06, Social

Luni se dă startul noului an universitar 2025 – 2026, iar instituţiile de învăţământ superior din întreaga ţară organizează ceremonii dedicate acestui început de an promițător.

În Bucureşti sunt programate deschideri oficiale la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia de Studii Economice, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

În restul ţării, evenimente similare au loc în instituţiile militare de învăţământ superior aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, dar şi la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Ovidius din Constanţa.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a anunțat miercuri că face un apel către studenţi pentru a participa la un protest în data de 29 septembrie, ora 16:00, în Piaţa Victoriei.

Reprezentanţii organizaţiei ANOSR au explicat că modificările legislative privind măsurile fiscal-bugetare „afectează negativ” procesul educaţional şi „restrâng” accesul la învăţământ.

„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, a transmis organizaţia pe Facebook.

ANOSR a anunțat și că diminuarea sprijinului pentru transport şi burse are un impact economic neglijabil, dar produce consecințe care devin treptat vizibile, mai ales asupra studenţilor cu situaţie materială precară.

Tot ANOSR consideră că aceste reduceri nu fac decât să determine tinerii care nu au parte de resurse suficiente, mai ales materiale, să renunţe la studiile universitare.