Noul an universitar începe cu festivităţi şi apel la proteste din partea studenţilor

Luni se dă startul noului an universitar 2025 – 2026, iar instituţiile de învăţământ superior din întreaga ţară organizează ceremonii dedicate acestui început de an promițător.

În Bucureşti sunt programate deschideri oficiale la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia de Studii Economice, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

În restul ţării, evenimente similare au loc în instituţiile militare de învăţământ superior aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, dar şi la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Ovidius din Constanţa.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a anunțat miercuri că face un apel către studenţi pentru a participa la un protest în data de 29 septembrie, ora 16:00, în Piaţa Victoriei.

Reprezentanţii organizaţiei ANOSR au explicat că modificările legislative privind măsurile fiscal-bugetare „afectează negativ” procesul educaţional şi „restrâng” accesul la învăţământ.