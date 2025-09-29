Noul an universitar începe cu festivităţi şi apel la proteste din partea studenţilor

„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, a transmis organizaţia pe Facebook.
ANOSR a anunțat și că diminuarea sprijinului pentru transport şi burse are un impact economic neglijabil, dar produce consecințe care devin treptat vizibile, mai ales asupra studenţilor cu situaţie materială precară.
Tot ANOSR consideră că aceste reduceri nu fac decât să determine tinerii care nu au parte de resurse suficiente, mai ales materiale, să renunţe la studiile universitare.