Alerta a fost dată în jurul orei 07:40, printr-un apel la numărul de urgență 112. Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la prezența unei persoane aflate în stare de inconștiență pe carosabilul Șoselei Mihai Bravu.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la locul indicat și au confirmat sesizarea. Acolo au identificat o adolescentă de 17 ani, pentru care a fost solicitat și un echipaj medical.

Din păcate, în ciuda intervenției, medicii au declarat decesul tinerei.

Poliția cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia

În acest moment, polițiștii desfășoară verificări pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele în care adolescenta a ajuns pe partea carosabilă.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii efectuează demersurile necesare pentru clarificarea situației și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat în ce împrejurări s-a produs decesul fetei.