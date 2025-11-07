O doctoriţă a murit în timpul gărzii la Spitalul pentru Copii din Cluj-Napoca. Este al doilea caz în mai puțin de două săptămâni

Potrivit IPJ Cluj, este vorba de o femeie de 66 de ani.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, transmit poliţiştii.

A fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii fac cercetări pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, susţine că medicul avea probleme de sănătate. „Într-adevăr, unul dintre colegii noştri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îţi pierzi astfel un coleg şi un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat Dreghiciu pentru Ştiri de Cluj.

Tragedia survine după ce în 28 octombrie directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă.