Prima pagină » Social » O elevă a căzut dintr-un autocar aflat în mers după ce a acționat din greșeală un buton de urgență

O elevă a căzut dintr-un autocar aflat în mers după ce a acționat din greșeală un buton de urgență

O elevă din Bistrița-Năsăud, aflată în excursie cu școala, a căzut din autocarul care îi ducea la Brașov. Fata se sprijinise de un buton de urgență, care a acționat deschiderea unei uși de urgență.
Luiza Moldovan
30 mart. 2026, 17:35, Social

O elevă de 15 ani din Bistrița-Năsăud a căzut dintr-un autocar aflat în mers, după ce a apăsat din greșeală un buton de urgență care a acționat deschiderea unei uși de urgență.

Fata ar fi căzut prin ușa de evacuare în caz de urgență, chiar în timp ce autocarul se afla într-o curbă, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Fata este conștientă, în stare stabilă

Incidentul s-a petrecut pe Drmul Național 15A, între Sărățel și Herina.

Șoferul a oprit imediat autocarul și a sunat după ajutor.

Fata a fost dusă la spital pentru investigații.

Potrivit medicilor, este conștientă, în stare stabilă.

Autocarul cu elevi era în drum spre  Brașov.

Potrivit directorului școlii, grupul de elevi e însoțit de două profesoare.

Cercetările continuă.

