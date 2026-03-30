UPDATE: Șase răniți în urma unui accident între două camioane și o mașină, în Cluj

Șase persoane au fost rănite, luni dimineața, în urma unui accident între două camioane și o mașină, pe DN 1F, în județul Cluj.
Laura Buciu
30 mart. 2026, 08:39, Social

UPDATE:

Potrivit ISU Cluj, cinci bărbați sunt încarcerați, iar pompierii lcurează pentru descarcerarea lor. Din primele date, aceștia sunt inconștienți.

În momentele următoare va ateriza și elicopterul SMURD.

Știre inițială:

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul este oprit pe DN 1F Zimbor – Nădășelu, în afara localității Sânpaul, județul Cluj.

Accidentul s-a produs între trei autovehicule.

În urma coliziunii, șase persoane necesită asistență medicală la fața locului.

La fața locului intervin echipaje de salvare, fiind solicitat și un elicopter SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

