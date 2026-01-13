O fabrică de drone din regiunea Rostov din Rusia a fost ținta unui atac peste noapte

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Un atac cu drone a avut loc peste noapte în orașul rusesc Taganrog, din regiunea Rostov, în dimineața zilei de 13 ianuarie, notează Kyiv Independent.

Potrivit canalelor rusești de pe Telegram, ținta ar fi fost o fabrică implicată în producția de drone.

Grupuri de monitorizare au identificat obiectivul lovit drept Atlant Aero, o companie specializată în fabricarea de componente pentru drone militare și echipamente de război electronic.

Canalele locale au relatat că apărarea aeriană a intervenit împotriva unor ținte aflate în aer. Înregistrările video distribuite online arătau flăcări și fum în zona presupusului impact.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat atacul asupra orașului Taganrog, fără a menționa numele instalației afectate.

„Forțele de apărare aeriană resping în prezent un atac aerian asupra Taganrogului. Nu au fost primite informații despre victimele civile. Datele privind pagubele la sol sunt în curs de clarificare.”, a scris Iuri Sliusar.

Pe parcursul dimineții, au apărut noi imagini care prezentau urmările atacului. În tot acest timp, autoritățile continuau evaluarea pagubelor produse.