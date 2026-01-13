O fabrică de drone din regiunea Rostov din Rusia a fost ținta unui atac peste noapte

Un atac cu drone a avut loc peste noapte în orașul rusesc Taganrog, din regiunea Rostov, în dimineața zilei de 13 ianuarie, notează Kyiv Independent.
Potrivit canalelor rusești de pe Telegram, ținta ar fi fost o fabrică implicată în producția de drone.
Grupuri de monitorizare au identificat obiectivul lovit drept Atlant Aero, o companie specializată în fabricarea de componente pentru drone militare și echipamente de război electronic.
Canalele locale au relatat că apărarea aeriană a intervenit împotriva unor ținte aflate în aer. Înregistrările video distribuite online arătau flăcări și fum în zona presupusului impact.
Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat atacul asupra orașului Taganrog, fără a menționa numele instalației afectate.
„Forțele de apărare aeriană resping în prezent un atac aerian asupra Taganrogului. Nu au fost primite informații despre victimele civile. Datele privind pagubele la sol sunt în curs de clarificare.”, a scris Iuri Sliusar.
Pe parcursul dimineții, au apărut noi imagini care prezentau urmările atacului. În tot acest timp, autoritățile continuau evaluarea pagubelor produse.
Regiunea Rostov se află în apropierea graniței dintre Rusia și Ucraina și în vecinătatea regiunilor Luhansk și Donețk, aflate sub control rusesc.
Din acest motiv, zona devine frecvent ținta atacurilor din cauza apropierii de linia frontului.
Ucraina nu a confirmat oficial implicarea în acest incident. Totuși, forțele ucrainene au intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a slăbi capacitatea militară și economică a Moscovei.
În ultima săptămână, Rusia a lansat aproape 1.100 de drone de atac asupra Ucrainei, alături de 890 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete, potrivit unei declarații făcute de președintele Volodimir Zelenski.