O fată de 20 de ani, ucisă de fostul iubit. Tânărul și-a înjunghiat și fosta soacră 

O femeie de 37 de ani și fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate de fostul iubit al tinerei marți în propria curte din localitatea Spiridonești, județul Neamț. Fata a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Tânărul, care a fugit de la fața locului, a fost prins de polițiști în județul Bacău.

IPJ Neamț anunță că marți, în jurul orei 12.30, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinței din localitatea Spiridonești, atât ea, cât și fiica sa, de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuțit de un tânăr de 23 de ani, care ar fi plecat de la fața locului.

Echipajul de Ambulanță sosit la fața locului a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 23 de ani, din localitatea Bătrânești, a fost depistată în județul Bacău.

Acesta se află în custodia polițiștilor. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.