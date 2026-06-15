O judecătoare vrea să rămână în activitate la 98 de ani. Curtea Supremă i-a respins cererea

O judecătoare în vârstă de 98 de ani vrea să rămână în activitate, potrivit CBS News. Ea a făcut o solicitare care a fost respinsă luni de Curtea Supremă.

Pauline Newman a lucrat la Curtea de Apel din 1984. Secția ei audiază apeluri în cazuri care implică comerț internațional, brevete, mărci comerciale, beneficii pentru veterani și cereri de despăgubire împotriva guvernului SUA.

Judecătoarea disidentă

De-a lungul celor peste patru decenii petrecute acolo, Newman a avut peste 300 de opinii separate, ceea ce i-a adus porecla de „Marele Disident”.

În urmă cu trei ani, Consiliul Judiciar care este format din judecătorii de circuit aflați în serviciu activ, a suspendat-o pe Newman din audierea cazurilor. Judecătoarea-șefă a instanței, Kimberly Moore, i-a spus lui Newman că se poate pensiona sau poate lua în considerare statutul de judecător senior, o formă de semi-pensionare în care judecătorii au mai puține atribuții.

Judecătoarea de 98 de ani și-a dat colegii în judecată

Deoarece Newman a refuzat ofertele, Moore a emis un document constatând că „există motive întemeiate să credem că starea de sănătate a judecătoarei Newman a lăsat-o fără capacitatea de a îndeplini activitatea unui judecător activ și că întârzierile sale obișnuite sunt prejudiciabile administrării eficiente a justiției”.

Documentarea lui Moore a făcut referire la problemele de sănătate pe care Newman le-a suferit în vara anului 2021 și la un episod de leșin în 2022. De asemenea, s-a bazat pe unele reclamații ale colegilor.

Ca urmare a suspendării sale, Newman a intentat un proces împotriva lui Moore și a colegilor săi. Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Districtului Columbia a decis în cele din urmă împotriva lui Newman.