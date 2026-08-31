Prima pagină » Social » O navă sub pavilion Panama a provocat un incident pe faleza Tulcea. Mai multe pontoane și ambarcațiuni, lovite

O navă sub pavilion Panama a provocat un incident pe faleza Tulcea. Mai multe pontoane și ambarcațiuni, lovite

Un incident naval s-a produs pe Dunăre, în zona falezei din Tulcea, unde nava S Line, sub pavilion Panama, a lovit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Nava ar fi ajuns foarte aproape și de vasele de pasageri acostate la pontonul Navrom.
O navă sub pavilion Panama a provocat un incident pe faleza Tulcea. Mai multe pontoane și ambarcațiuni, lovite
Galerie Foto 3
Sursa foto: captură video Facebook
Oana Antipa
31 aug. 2026, 18:44, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit informațiilor publicate Gândul, S Line a lovit succesiv mai multe pontoane amplasate de-a lungul falezei, în timpul incidentului fiind afectate și mai multe ambarcațiuni.

Vezi galeria foto
3 poze

Nava, care navighează sub pavilion Panama, și-ar fi continuat deplasarea în zona falezei după primele impacturi, ajungând în apropierea pontonului Navrom.

Situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât în respectiva zonă se aflau acostate nave destinate transportului de pasageri. Conform materialelor video publicate de Ziua de Tulcea pe Facebook, S Line a fost la un pas să intre în coliziune și cu acestea.

Din informațiile disponibile în acest moment nu rezultă amploarea exactă a pagubelor produse pontoanelor și ambarcațiunilor lovite.

Cauzele incidentului nu sunt deocamdată cunoscute

Nu există, în informațiile furnizate până în acest moment, date certe privind cauza pentru care nava a ajuns să lovească succesiv infrastructura de acostare și ambarcațiunile de pe faleza Tulcea.

De asemenea, nu sunt disponibile informații oficiale privind eventuale persoane rănite sau despre existența unor probleme tehnice la bordul navei.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente, în cazul declanșării unei anchete.

Faleza din Tulcea reprezintă una dintre principalele zone de trafic naval pentru transportul de pasageri către și dinspre Delta Dunării, aici fiind concentrate pontoane și nave care asigură legăturile pe apă cu localitățile din deltă.

Incidentul produs de S Line ar fi putut avea consecințe mai grave în cazul în care nava ar fi intrat în coliziune cu vasele de pasageri acostate în zonă.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Bolojan anunță că România mai pierde 100 de milioane de euro din PNRR. Premierul demis susține că Guvernul nu poartă nicio responsabilitate
Gandul
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
Libertatea
Vedetele care s-au confruntat cu depresia și au cerut ajutor. Au zâmbit în fața camerelor, dar au dus lupte grele
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia