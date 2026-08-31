O navă sub pavilion Panama a provocat un incident pe faleza Tulcea. Mai multe pontoane și ambarcațiuni, lovite

Potrivit informațiilor publicate Gândul, S Line a lovit succesiv mai multe pontoane amplasate de-a lungul falezei, în timpul incidentului fiind afectate și mai multe ambarcațiuni.

Nava, care navighează sub pavilion Panama, și-ar fi continuat deplasarea în zona falezei după primele impacturi, ajungând în apropierea pontonului Navrom.

Situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât în respectiva zonă se aflau acostate nave destinate transportului de pasageri. Conform materialelor video publicate de Ziua de Tulcea pe Facebook, S Line a fost la un pas să intre în coliziune și cu acestea.

Din informațiile disponibile în acest moment nu rezultă amploarea exactă a pagubelor produse pontoanelor și ambarcațiunilor lovite.

Cauzele incidentului nu sunt deocamdată cunoscute

Nu există, în informațiile furnizate până în acest moment, date certe privind cauza pentru care nava a ajuns să lovească succesiv infrastructura de acostare și ambarcațiunile de pe faleza Tulcea.

De asemenea, nu sunt disponibile informații oficiale privind eventuale persoane rănite sau despre existența unor probleme tehnice la bordul navei.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente, în cazul declanșării unei anchete.

Faleza din Tulcea reprezintă una dintre principalele zone de trafic naval pentru transportul de pasageri către și dinspre Delta Dunării, aici fiind concentrate pontoane și nave care asigură legăturile pe apă cu localitățile din deltă.

Incidentul produs de S Line ar fi putut avea consecințe mai grave în cazul în care nava ar fi intrat în coliziune cu vasele de pasageri acostate în zonă.