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O sută de salvamari, pregătiți să intervină pe plajele din Mamaia și Constanța

Peste 100 de salvamari și membri ai echipelor de prim ajutor sunt pregătiți zilnic să intervină pe plajele din Constanța și Mamaia, a anunțat vineri Primăria Constanța.
O sută de salvamari, pregătiți să intervină pe plajele din Mamaia și Constanța
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
19 iun. 2026, 11:43, Social
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Potrivit primăriei, acest weekend este primul fără școală, iar temperaturile sunt ridicate, astfel că sunt așteptați mii de turiști pe litoral.

Autoritățile locale amitesc despre măsurile de siguranță și susțin că, chiar și atunci când vremea este frumoasă, Marea Neagră poate deveni imprevizibilă: „Curenții puternici și valurile pot transforma o zi de vacanță într-o situație periculoasă”.

Peste 100 de salvamari și membri ai echipelor de prim ajutor sunt prezenți zilnic pe plajele din Constanța și Mamaia, între orele 8.30 și 19.30, pregătiți să intervină atunci când este nevoie.

Primăria Constanța reamitește semnificația steagurilor arborate pe plajă:

Steag roșu – Scăldatul este interzis.
Steag galben – Intrarea în apă este recomandată doar înotătorilor experimentați.
Steag alb-negru în carouri – Zonă destinată ambarcațiunilor. Înotul este interzis.
Steag alb sau lipsa steagului – Condițiile sunt favorabile pentru înot, însă prudența rămâne esențială.
Steag roșu-galben – Plaja este supravegheată de salvamari.

Autoritățile sfătuiesc turiștii să supravegheze permanent copiii, să respecte indicațiile salvamarilor și evite să intre în apă atunci când condițiile sunt periculoase.

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