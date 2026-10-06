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Operațiunea „Breaking Bad”. România, pe traseul metadonei fabricate la Kiev

Poliția Națională din Ucraina a anunțat marți destructurarea a două laboratoare clandestine de droguri și a două grupări infracționale, într-o operațiune denumită „Breaking Bad”. Anchetatorii susțin că una dintre grupări pregătea transporturi de metadonă lichidă către Georgia, pe o rută care urma să treacă prin Republica Moldova, România, Bulgaria și Turcia.
Operațiunea „Breaking Bad”. România, pe traseul metadonei fabricate la Kiev
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 23:21, Social
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Operațiunea „Breaking Bad” a fost desfășurată de Poliția Națională din Ucraina, împreună cu procurorii, iar anchetatorii au efectuat 87 de percheziții. În urma acțiunilor au fost descoperite două laboratoare ilegale și au fost destructurate două grupări despre care autoritățile ucrainene afirmă că produceau și comercializau droguri.

Potrivit Poliției Naționale ucrainene, unul dintre laboratoarele de droguri, descoperit în Kiev, avea o capacitate de producție de peste 10 kilograme de metadonă pe lună. În timpul perchezițiilor au fost confiscați 17 litri de metadonă lichidă și aproximativ 11 kilograme de precursori utilizați pentru producerea drogului.

Valoarea metadonei confiscate, calculată la prețurile de pe piața neagră, este estimată de anchetatorii ucraineni în jurul a 200.000 de euro.

Poliția susține că membrii grupării pregăteau metadona pentru transportarea peste hotare sub forma unui lichid destinat mașinilor. Potrivit anchetatorilor, ruta planificată pentru transport era Ucraina – Republica Moldova – România – Bulgaria – Turcia – Georgia.

„Breaking Bad”

În cadrul aceleiași operațiuni a fost identificată o a doua grupare, despre care Poliția Națională afirmă că avea un laborator în care putea produce aproximativ 10 kilograme de amfetamină pe lună. O parte dintre drogurile produse de această grupare urma să fie transportată în Republica Moldova.

În total, în urma operațiunii au fost reținute șase persoane.

Anchetatorii au ridicat, pe lângă drogurile și precursorii descoperiți, echipamente și alte materiale folosite pentru producerea substanțelor interzise.

Operațiunea a primit numele „Breaking Bad”, cu referire la serialul american cu același nume despre producerea și traficul de metamfetamină.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile ucrainene continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea întregii rețele de distribuție internațională.

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