Credincoșii care vor să viziteze Catedrala Națională au de așteptat chiar și 8 ore. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să respecte indicaţiile și regulile impuse de organizator.
Opt ore, timp de așteptare pentru a vizita Catedrala Națională
Laurențiu Marinov
29 oct. 2025, 10:21, Social

Miercuri dimineață, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției.

Organizatorii și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.

În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

Pe acestă cale, Jandarmeria recomandă celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator.