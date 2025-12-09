Orașul în care au fost montate 19 bănci pe o lungime de 25 de metri. Cetățenii fac glume: este sală de așteptare

Imaginile cu băncile din Galați s-au răspândit pe internet.

„Există un punct în Galați unde pe o rază de 25 m sunt 19 bănci, mai des decât în orice parc. M-am gândit la o logică și am găsit un singur răspuns: pe timpul verii pot fi considerate sală de așteptare pentru primăria și prefectura din zonă”, a scris un gălățean pe pagina de FB Comisia Europeană a Dunării.

Primăria Galați susține că băncile sunt foarte utile atunci când strada găzduiește evenimente publice. În special în weekend-urile de vară, strada se închide traficului auto și pe carosabil sunt montate chioșcuri, scene și terase cu umbrele.

„Strada Domnească a fost modernizată recent, prilej cu care a fost înlocuit și mobilierul urban. În zonă sunt nouă bănci care și-au dovedit deja utilitatea, mai ales în cadrul evenimentelor care se organizează periodic acolo, așa cum se întâmplă în perioada sezonului cald, atunci când strada Domnească devine pietonală”, au transmis reprezentanții Primăriei Galați.

Strada Domnească este emblematică și una dintre cele mai vechi și mai importante drumuri din orașul Galați. O mare parte a străzii a fost modernizată cu fonduri europene, iar artera a fost dotată cu elemente retro care respectă aspectul original. Următoarele tronsoane ale străzii vor fi modernizate în cadrul altor proiecte ale municipalității gălățene.