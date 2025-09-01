Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România : Fără lucrătorii străini, multe afaceri ar fi închise

În urma incidentului în care un livrator străin a fost agresat fără motiv în plină stradă, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) a luat o poziţie fermă, condamnând orice formă de discriminare şi violenţă.

Organizaţia subliniază că forţa de muncă din străinătate este vitală pentru supravieţuirea industriei ospitalităţii, care numără peste 400.000 de angajaţi în total.

Datele arată că aproape 60.000 dintre aceştia, adică mai mult de unul din şase angajaţi din restaurante, hoteluri sau cafenele, sunt cetăţeni străini. Ei sunt parte integrantă din echipe, plătesc aceleaşi taxe ca şi românii şi asigură continuitatea afacerilor.

Reprezentanţii HORA avertizează că astfel de acte de violenţă nu afectează doar victimele directe, ci pun în pericol stabilitatea întregului sector, care se bazează pe aceşti angajaţi.

„Industria HoReCa din România nu ar putea funcţiona fără sprijinul celor aproape 60.000 de lucrători străini. Ei fac parte din echipele noastre şi contribuie la stabilitatea şi continuitatea afacerilor. Avem nevoie de predictibilitate, de un mediu sigur şi echitabil pentru toţi angajaţii, indiferent de naţionalitate. Agresiuni precum cea recentă nu au ce căuta într-o societate modernă”, a declarat Daniel Mischie, membru în boardul HORA.

Liderii din industrie insistă că aceşti lucrători au venit în România cu încredere, lăsându-şi familiile în urmă în speranţa unei vieţi mai bune, iar societatea are datoria să le garanteze siguranţa.

„În industria ospitalităţii, realitatea este simplă: fără colegii veniţi din alte ţări, multe afaceri ar fi închise. Ei fac bună parte din munca grea, sunt serioşi, plătesc aceleaşi taxe ca românii şi ţin această industrie în picioare. Cred că cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem este că au dreptul la siguranţă şi respect, la fel ca oricare dintre noi”, a adăugat Radu Dumitrescu, membru în board HORA.

„Ne dorim ca fiecare lucrător din ospitalitate, indiferent dacă este român sau străin, să simtă că face parte dintr-o comunitate unde este apreciat, protejat şi tratat egal. Faptul că 1 din 6 angajaţi vine din altă ţară arată că ospitalitatea nu are graniţe”, a concluzionat Radu Savopol, preşedinte HORA.