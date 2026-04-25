Pagube în Galați după căderea unor fragmente de dronă rusească: anexă gospodărească și stâlp de electricitate, afectate

Potrivit MApN, radarele românești au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. În urma semnalării pericolului, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat la ora 02.00 din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

La ora 02.14, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Potrivit MApN, piloții au avut autorizare de angajare a dronelor.

Radarele de la sol ale Ministerului Apărării au urmărit un grup de ținte până în zona localității Reni, unde au fost raportate mai multe explozii.

Pagube minore în Galați

În jurul orei 02.31, locuitori din municipiul Galați au sunat la 112 pentru a semnala căderea unui obiect în zona Bariera Traian. Echipe specializate din IGSU și alte structuri ale MAI s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.

Foto: Captură video GSDG

Nu au fost raportate victime. Din primele evaluări, a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost găsite în mai multe locuri din zonă, care a fost securizată de Poliția Română și de militari din MApN.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le-a calificat drept „iresponsabile” și o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

MApN susține că astfel de incidente pun în pericol siguranța cetățenilor români și securitatea colectivă a NATO. România va continua, potrivit ministerului, să colaboreze cu aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.