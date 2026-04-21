Crin Antonescu atacă USR: „Ce tupeu să ai să vorbești de securiști? Sunt părinții voștri!”

Fostul lider liberal a folosit metaforă deja sugestivă pentru a descrie scena politică actuală.

„Ai intrat, ai aprins lumina, erau șobolani. Eu sunt de acord că e cămara plină de șobolani”, a declarat acesta.

Antonescu a subliniat că responsabilitatea nu aparține exclusiv partidelor tradiționale, sugerând că și noii actori politici fac parte din aceeași realitate.

„Nu cred că sunt numai de la PSD. Cred că sunt destui de la USR. Asta este ce s-a întâmplat mereu”, a spus fostul lider liberal.

În continuare, el a pus sub semnul întrebării legitimitatea discursului despre „securiști”, frecvent invocat în spațiul public de reprezentanți ai noii generații politice.

„Ce tupeu să ai tu, USR-ist, să vorbești de securiști? Care securiști? Securiștii de ieri? Ăia comuniști?”, a afirmat Antonescu.

Fostul lider liberal a susținut că legăturile cu vechile structuri nu sunt neapărat externe, ci țin chiar de mediile din care provin unii dintre cei care formulează aceste acuzații.

„Păi sunt părinții voștri, măi. Nu ai lui Dominic Fritz, că, mă rog, mă gândesc că în Germania nu erau. Sunt părinții voștri, fizic, la propriu”, a adăugat acesta.

În același registru, Antonescu a sugerat existența unor influențe persistente și în prezent asupra noii clase politice.

„Securiștii de azi, păi ei sunt cei care v-au creat și care v-au promovat”, a mai declarat fostul lider liberal.