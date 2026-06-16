Părinții își urmăresc tot mai des copiii adulți prin telefon. Ajută cu adevărat la siguranță sau creează noi probleme?

Potrivit unui sondaj realizat de C.S. Mott Children’s Hospital din cadrul Universității din Michigan,citat de CNN, peste jumătate dintre părinții care au copii cu vârste între 18 și 25 de ani folosesc tehnologii de localizare pentru a le urmări deplasările. Cei mai mulți spun că fac acest lucru pentru liniștea proprie. Aproximativ 68% dintre respondenți au indicat că monitorizarea îi ajută să își reducă îngrijorările. De asemenea, 64% spun că vor să poată interveni mai rapid în cazul unei urgențe. Există însă și părinți care recunosc că urmăresc locația copiilor pentru a verifica dacă aceștia se află în locuri pe care le consideră potrivite.

De ce localizarea permanentă nu oferă întotdeauna mai multă siguranță

Specialiștii avertizează că accesul permanent la locația unei persoane poate crea o falsă senzație de control. Datele din sondaj arată că aproape un sfert dintre părinții care folosesc astfel de aplicații ajung să fie și mai anxioși. Atunci când observă o oprire neobișnuită sau o schimbare de traseu, mulți tind să completeze lipsa informațiilor cu propriile presupuneri. Experții spun că simplul fapt de a ști unde se află cineva nu înseamnă că înțelegi situația în care se află sau că îl poți ajuta imediat.

În plus, supravegherea constantă poate întârzia dezvoltarea independenței și a capacității de a lua decizii pe cont propriu, o etapă esențială în trecerea către viața de adult.

Lipsa dialogului poate afecta relația dintre părinți și copii

Sondajul arată că aproape toți copiii știau că sunt monitorizați. Totuși, doar jumătate dintre părinți au spus că localizarea este opțională. Cercetătorii consideră că problema principală nu este tehnologia în sine, ci lipsa unor discuții clare despre limite și așteptări. Fără astfel de conversații, monitorizarea poate fi percepută ca o lipsă de încredere. Specialiștii recomandă ca familiile să stabilească împreună reguli clare. În multe situații, simple mesaje sau verificări ocazionale pot oferi aceeași liniște fără a transforma relația într-una de supraveghere permanentă.

Generația urmărită permanent

Fenomenul reflectă și schimbările aduse de tehnologie în viața de familie. Dacă generațiile anterioare își anunțau părinții printr-un telefon sau un mesaj, astăzi localizarea în timp real a devenit accesibilă printr-o simplă aplicație. Psihologii atrag atenția că tinerii trebuie să învețe să gestioneze singuri situațiile dificile și să își asume responsabilitatea propriilor decizii. În caz contrar, dependența de supravegherea parentală poate continua mult după atingerea vârstei adulte. Pentru mulți părinți, provocarea nu este tehnologia, ci momentul în care trebuie să accepte că protecția copiilor înseamnă uneori și libertatea de a greși.