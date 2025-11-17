Patriarhul Daniel: Biserica propune forme de integrare socială pentru vârstnici

„Îmbătrânirea activă şi sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu şi respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială şi echilibru moral-spiritual”, a transmis Patriarhul Daniel în discursul său.

În cuvântarea sa, el a citat și două versete din Biblie: „Bătrânețea este o cunună strălucită, ea se află mergând pe calea cuvioșiei” (Pilde 16, 31) și „Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri şi mărirea lor, frica Domnului”. (IsusSirah 25, 9).

Preafericitul a mai subliniat că „Învățătura Bisericii, izvorâtă din înțelepciunea biblică şi din scrierile Sfinților Părinți, îi îndeamnă pe toți oamenii să păstreze legătura dintre generații şi inspiră tuturor bucuria vieții, ca dar al lui Dumnezeu şi recunoștință împlinită prin participarea activă la viața comunitară, în Familie, Biserică şi Societate”.

Propuneri de activități de integrare socială pentru vârstnici

În discursul său, Preafericitul Daniel a subliniat că, Biserica aduce cuvântul Evangheliei şi propune forme de integrare socială care pot fi puse în aplicare atât în orașe, cât şi în comunitățile rurale: prezența la Sfânta Liturghie duminica, şi Sfânta Împărtășanie, lecturi duhovnicești, proiecte social-caritative, vizite pastorale, pelerinaje şi alte forme care îmbină libertatea şi responsabilitatea în slujirea aproapelui.

„Credincioși de toate vârstele şi-au unificat eforturile pentru a înțelege valoarea senectuții într-o societate creștină şi au organizat acțiuni de sprijinire a bătrânilor vulnerabili, fie din pricina bolilor, fie din cauza nevoilor materiale sau a singurătății”, a declarat Patriarhul în discursul său.

Anul 2023 a fost proclamat de Patriarhia Română ca Anul omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice. În parohii şi mănăstiri, în școlile teologice, în instituțiile social-medicale şi mediatice ale Bisericii s-au desfășurat programe şi proiecte tematice pentru seniorii sau bunicii României.