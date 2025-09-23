Patrick André de Hillerin: Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme

Anterior acestui pas, Ucraina, aflată într-o situație economică dezastruoasă, a cerut Uniunii Europene un ajutor consistent: 20 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobânzi mici și ajutoare directe. Dinspre Est, Rusia presa puternic: dublase prețul gazelor furnizate Ucrainei, chiar în pragul iernii, și majorase taxele vamale pentru produsele importate din Ucraina.

Uniunea Europeană a refuzat cererea de ajutor urgent și masiv venită de la Ucraina și a venit cu o contrapropunere: 610 milioane de euro și obligativitatea Kievului de a adopta un pachet important de legi și reglementări, precum și o campanie anticorupție după modelul DNA-ului românesc.

Președintele ucrainean Victor Ianukovici trimisese în Rada ucraineană pachetul de legi care răspundea cerințelor UE, iar majoritatea parlamentară era dispusă să-l voteze. Pe 21 noiembrie, însă, negocierile Ucraina-UE pe marginea ajutorului solicitat de către ucraineni au eșuat definitiv, iar Ucraina s-a retras din orice demers de aderare la UE.

În fața unei ierni pe care fără bani veniți din exterior nu credeau că pot să o traverseze, conducătorii de atunci ai Ucrainei au optat pentru ajutorul imediat oferit de Rusia, în schimbul renunțării la visul integrării în UE: 15 miliarde de euro și prețuri preferențiale pentru gaze.

Citește articolul integral pe Gândul.