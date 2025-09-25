Reuters: De ce sunt importante alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidul pro-european de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu speră să-și păstreze majoritatea în parlamentul cu 101 locuri, dar sondajele sugerează că va pierde controlul și va fi nevoit să formeze coaliții, anunță Reuters.

Principalul adversar este Blocul Patriotic, o alianță de partide pro-ruse condusă de Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon, fostul președinte înlăturat de Sandu în 2020.

PAS își propune aderarea la UE până în 2030, dar mulți alegători sunt mai preocupați de problemele economice dintr-una dintre cele mai sărace țări din Europa. Un referendum din 2024 pentru susținerea aderării la UE a trecut cu doar 50%.

Autoritățile moldovene acuză Rusia că influențează scrutinul

Autoritățile moldovene acuză Rusia că încearcă să influențeze votul prin știri false, finanțare ilegală și cumpărare de voturi.

Săptămâna aceasta, poliția a arestat 74 de persoane pentru tulburări susținute de Moscova. Rusia neagă interferența.

Rezultatul este crucial și pentru Europa, care vrea să contracareze influența rusă după invazia Ucrainei. Liderii Franței, Germaniei și Poloniei au vizitat Chișinăul în august pentru a-și arăta sprijinul.