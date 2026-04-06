Percheziții într-un dosar de comerț ilegal cu autoturisme de lux

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și județul Ilfov. Perchezițiile au avut loc într-un dosar penal vizând săvârșirea unor infracțiuni de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, fals în declarații în formă continuată și complicitate la spălarea banilor, în formă continuată. În cauză sunt cercetați trei suspecți – persoane fizice, având cetățenie franceză, belgiană și română, precum de către un suspect – persoană juridică, cu sediul social în România, în legătură cu importul unor autoturisme de lux din Andorra, în România

„În zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 și 10.02.2026, în baza unor acte de proveniență falsificate, suspecții au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux iar, aferent acestor operațiuni, au disimulat adevărata proveniență și circulația ulterioară a bunurilor mobile importate, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Procurorii au precizat că ulterior importului, persoane împuternicite de către suspecta – persoană juridică să se ocupe de efectuarea formalităților necesare înmatriculării autovehiculelor importate au întocmit și prezentat reprezentanților D.R.P.C.I.V. declarații pe proprie răspundere conținând date necorespunzătoare adevărului, acționând, astfel, în scopul disimulării adevăratei proveniențe și a circulației ulterioare a bunurilor mobile importate, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora.

La începutul acestei luni a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi dintre cei patru suspecți (având naționalitate franceză, respectiv belgiană), ulterior fiind plasați sub control judiciar.