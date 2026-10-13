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Peste 1.000 de pelerini de la Sfânta Parascheva au avut nevoie de îngrijiri medicale. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut

Jandarmeria din Bacău face bilanțul primelor cinci zile de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 1.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar timpul de așteptare s-a dovedit a fi mai mic, comparativ cu anii anteriori.
Peste 1.000 de pelerini de la Sfânta Parascheva au avut nevoie de îngrijiri medicale. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut
Coralia Frigea
13 oct. 2026, 10:07, Social
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Jandarmeria din Bacău trage linie și face bilanțul evenimentelor produse la pelerinajul de Sfânta Parascheva, chiar înaintea zilei de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, atunci când aceștia estimează o creștere a numărului de enoriași.

Până în prezent, autoritățile spun că timpul de așteptare a fost în scădere, comparativ cu anii anteriori.

Peste 1.000 de persoane au avut nevoie de medici

Jandarmii raportează că 1.023 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și îi avertizează pe pelerini să se informeze legat de condițiile meteorologice și să acorde o atenție sporită stării lor de sănătate.

„Mulțumim tuturor structurilor participante pentru profesionalismul și sprijinul acordat în gestionarea acestei misiuni, precum și pelerinilor pentru înțelegerea, răbdarea și comportamentul responsabil manifestat pe parcursul acestor cinci zile“, au mai transmis autoritățile.

Pelerinajul a început joi, 6 octombrie și se va încheia miercuri 14 octombrie, cu sărbătoarea de prăznuire a Sfintei Parascheva.

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