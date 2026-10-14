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Incident la pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași. Doi bărbați au forțat intrarea în catedrală, iar unul dintre ei a fost încătușat de jandarmi

Miercuri, doi bărbați au depășit gardurile de delimitare din fața Catedralei Mitropolitane din Iași, montate cu prilejul pelerinajului Sfintei Parascheva, pentru a forța intrarea. Unul dintre bărbați a fost încătușat de jandarmi, după ce a manifestat un comportament agresiv.
Incident la pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași. Doi bărbați au forțat intrarea în catedrală, iar unul dintre ei a fost încătușat de jandarmi
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 16:36, Social
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Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a transmis că incidentul a avut miercuri, în jurul orei 14:20.

Doi bărbați au depășit gardurile de delimitare instituite la intrarea în catedrală, moment în care un jandarm le-a solicitat să respecte indicațiile transmise.

Deoarece aceștia nu s-au conformat și au adresat injurii, un alt jandarm a intervenit în sprijin pentru gestionarea situației.

Cele două persoane au opus rezistență la intervenția forțelor de ordine, fiind necesară imobilizarea acestora. Ulterior, unul dintre bărbați a manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care a fost încătușat, în vederea prevenirii escaladării situației și protejării persoanelor implicate.

Persoanele urmează să fie conduse la parchetul competent și secția de poliție în vederea dispunerii măsurilor legale, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte două cazuri în care mai multe persoane au încercat depășirea rândului de pelerini. Și aici a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru imobilizarea persoanelor respective.

Autoritățile reamintesc tuturor participanților la pelerinaj că respectarea indicațiilor forțelor de ordine și a regulilor de acces este esențială pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe întreaga durată a evenimentului religios.

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