Peste 4.500 de intervenții ale pompierilor în weekend / Aproape 240 de incendii și 41 de mesaje RO-ALERT

Potrivit bilanțului intervențiilor din weekend, pompierii au avut de gestionat mii de solicitări, de la urgențe medicale și incendii până la misiuni de salvare a persoanelor și animalelor aflate în pericol.

Din totalul celor 4.586 de situații de urgență, cele mai multe au fost cazuri medicale. Echipajele SMURD au intervenit în 3.817 situații pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

237 de incendii în trei zile

În perioada 16–18 octombrie, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea a 237 de incendii. Dintre acestea, 92 au fost incendii de vegetație uscată și fond forestier.

Salvatorii au desfășurat și 100 de misiuni de căutare și salvare a persoanelor și animalelor din medii ostile vieții. Alte 419 intervenții au vizat gestionarea unor situații care puteau pune în pericol vieți omenești sau comunități.

În plus, echipajele de descarcerare au intervenit în 13 situații, pentru sprijinirea persoanelor implicate în accidente sau în alte evenimente care au necesitat astfel de operațiuni.

41 de mesaje RO-ALERT, cele mai multe pentru animale sălbatice

Pentru informarea și avertizarea populației, autoritățile au transmis 41 de mesaje RO-ALERT în cele trei zile. Cele mai multe au semnalat prezența animalelor sălbatice în zone locuite, situații care pot pune în pericol siguranța oamenilor.

Mesajele RO-ALERT sunt folosite pentru transmiterea rapidă a avertizărilor în situații care necesită atenția imediată a populației.

Pompierii au efectuat 179 de controale

Pe linia prevenirii situațiilor de urgență, pompierii au desfășurat 179 de controale în perioada analizată, pentru identificarea și reducerea riscurilor.

Bilanțul evidențiază volumul ridicat al intervențiilor din weekend, cu mii de solicitări medicale, sute de incendii și zeci de misiuni de avertizare a populației.