Peste 7.000 de candidați vor să devină directori de școli. Evaluarea competențelor și rezultatele, marți

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, au fost validate 7.035 de dosare de înscriere și 8.491 de opțiuni pentru posturile scoase la concurs. Raportul dintre numărul opțiunilor exprimate și cel al posturilor vacante este de 109%.

Evaluarea se va desfășura digitalizat, pe platforma dedicată concursului. În municipiul București au fost organizate două centre de concurs.

Test de 60 de minute, cu 20 de întrebări

Proba urmărește evaluarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților. Aceștia vor avea la dispoziție cel mult 60 de minute pentru a rezolva un test standardizat cu 20 de itemi.

Testul va include:

– 7 itemi de raționament verbal, care verifică abilitatea de a utiliza și înțelege corect limbajul;

– 7 itemi de raționament numeric, pentru evaluarea capacității de a interpreta informații numerice și de a rezolva probleme matematice;

– 6 itemi de raționament logic, care vizează înțelegerea ideilor prin logică și rațiune.

Fiecare întrebare va avea patru variante de răspuns, dintre care una singură va fi corectă. Un răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru a promova această etapă, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6.

Proba este eliminatorie, însă nota nu va fi inclusă în media finală a concursului. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicare.

Unde este concurența cea mai mare

Datele publicate de Minister arată diferențe importante între județe în ceea ce privește raportul dintre opțiunile validate și numărul posturilor vacante.

Cele mai ridicate procente din tabel sunt înregistrate în județul Mehedinți, cu 174%, Dolj, cu 165%, Gorj, cu 152%, Vâlcea, cu 149%, și Buzău, cu 147%. În municipiul București, raportul este de 136%.

La polul opus se află județul Harghita, cu 39%, Covasna, cu 42%, și Tulcea, cu 49%.

Ministerul precizează că organizarea concursului în județul Buzău a fost suspendată, ca urmare a punerii în aplicare a unei sentințe civile pronunțate de Tribunalul Buzău la 8 octombrie 2026.

Când are loc proba scrisă și când se afișează rezultatele finale

Concursul continuă cu proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026. Ulterior, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie, comisiile de interviu vor evalua administrativ proiectele planurilor manageriale și proiectele planurilor de acțiune.

Proba de interviu este programată în intervalul 12–27 noiembrie 2026, iar afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct este prevăzută pentru 9 decembrie 2026.