Pisică grav abuzată, adoptată de Ministerul Mediului / „Acest gest este despre responsabilitate, dar și despre puterea exemplului. Leia vine cu o poveste grea”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat adoptarea oficială a unei pisici salvate de Asociația Sache Vet, într-un demers care urmărește să transmită un mesaj public privind protecția animalelor și responsabilitatea în adopție.

Animalul, cunoscut, înainte de adopție, sub numele de Luna, a devenit un caz cunoscut după ce a fost găsit într-un subsol, în stare critică, în urma unui act sever de violență.

Cu leziuni neurologice și mobilitate afectată, pisica a fost salvată și tratată de echipa Sache Vet, trecând printr-un proces complex și îndelungat de recuperare.

„Leia” – simbolul unui nou început

Odată cu adopția, pisica a primit un nou nume — Leia — simbol al unui nou început.

„Acest gest este despre responsabilitate și despre puterea exemplului. Leia vine cu o poveste grea, dar și cu o forță extraordinară de a merge mai departe. Ne dorim ca acest exemplu să încurajeze adopția responsabilă”, a declarat Diana Buzoianu.

Reprezentanții ministerului precizează că Leia va locui în sediul instituției, într-un spațiu adaptat nevoilor sale speciale, beneficiind de îngrijire permanentă, monitorizare și asistență medicală, conform unui contract de adopție cu standarde stricte.

UN gest care-și propune să atragă atenția asupra importanței protecției animalelor

Povestea pisicii a depășit dimensiunea medicală și a devenit un simbol educațional.

Cazul ei a fost prezentat în școli din București, iar imaginea sa a fost inclusă într-un mural dedicat empatiei și responsabilității față de animale.

Adopția a fost realizată în parteneriat cu Asociația Sache Vet, organizație implicată în salvarea animalelor din cazuri grave de abuz și neglijare, care oferă tratamente complexe și programe de reintegrare.

Prin acest gest, autoritățile își propun să atragă atenția asupra importanței protecției animalelor și să încurajeze implicarea activă a societății în sprijinul acestora.