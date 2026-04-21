Pisicuța din România Kira Kiralina, „ursoaica de Bucovina”, continuă să cucerească lumea, cu un nou titlu de campioană obținut în Scandinavia

După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, devenind Campioană Mondială FIFe, Kira Kiralina ajunge la începutul lui 2026 din nou în topul concursurilor internaționale.

Vedeta Felisei Bucovina a fost aleasă, în luna februarie, cea mai frumoasă pisică din Europa, câștigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria, iar weekendul trecut și-a reafirmat frumusețea la cel mai înalt nivel, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026, la concursul organizat în Danemarca.

Potrivit federației, acest titlu este considerat printre cele mai dificile din Europa, prin amploarea și nivelul competiției: 798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei.

„În spatele acestui trofeu stă o tradiție de peste 100 de ani a țărilor scandinave în creșterea și selecția felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume. Reafirmarea frumuseții Kirei Kiralina într-un asemenea context competițional consolidează nivelul de excelență felină la care România a ajuns, prin pasiunea și munca crescătorilor săi, în doar două decenii”, au subliniat oficialii Federației Naționale Felinologică România.

Supranumită și „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina este născută la Iași, iar ieșenii o vor putea admira pe 17 mai, la Moldova Mall, într-un turneu de prezentare alături de alte pisici din România, din rase diferite, care și-au afirmat frumusețea în competițiile internaționale.