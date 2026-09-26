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Planul Roșu de Intervenție, activat în Sibiu: 11 persoane acuză simptome de toxiinfecție alimentară

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, sâmbătă seară, în Sibiu, după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din orașul Avrig au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.
Planul Roșu de Intervenție, activat în Sibiu: 11 persoane acuză simptome de toxiinfecție alimentară
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Alexandra-Valentina Dumitru
26 sept. 2026, 20:22, Social
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UPDATE. Echipaje din tura de zi au fost consemnate

În aceste momente, SAJ SIBIU intervine în acest moment cu cinci echipaje de tip B.

Potrivit Ambulanța Sibiu, ISU intervine cu echipaje la intervenție. .

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Alte trei echipaje din tura de zi au fost consemnate pentru intervenție în caz de nevoie.

Știrea inițială

În aceste momente, 11 persoane acuză simptome și sunt evaluate de echipajele medicale ajunse la fața locului, potrivit ISU Sibiu.

Pentru intervenție au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Misiunea este în desfășurare.

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