Podul Giurgiu-Ruse, închis pe 4 noiembrie din cauza lucrărilor de reconstrucție

Guvernatorul interimar al regiunii Ruse a anunțat că pe 4 noiembrie 2025 Podul de peste Dunăre dintre Ruse și Giurgiu va fi închis complet pentru efectuarea lucrărilor de betonare și stabilizare a panourilor portante.

Autoturismele nu vor putea circula între orele 09:00 și 21:00, în timp ce camioanele grele vor avea restricții între orele 09:00 pe 4 noiembrie și 21:00 pe 5 noiembrie. Trecerea tuturor vehiculelor va fi interzisă în ambele direcții – din Bulgaria către România și invers – pe durata acestor intervale, pentru a preveni vibrațiile care ar putea afecta procesul de reconstrucție.

Șoferii de vehicule grele vor putea folosi parcările și zonele de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Iambol și Haskovo, iar hărțile cu zonele de așteptare și rute alternative sunt disponibile online. În aceeași perioadă, abonamentele de rută care includ secțiunea prin Pod nu vor putea fi utilizate pentru vehiculele de peste 3,5 tone, iar șoferii care au achiziționat abonamente înainte de perioada de închidere trebuie să țină cont că acestea nu vor fi valabile în timpul restricției.

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a recomandat șoferilor să își planifice traseele și să folosească rute alternative pentru a evita blocajele în trafic. Autoritățile bulgare reamintesc că abonamentele de rută pot fi achiziționate cu până la 7 zile înainte de călătorie prin site-ul Administrației Naționale de Taxare sau prin rețeaua de parteneri autorizați.