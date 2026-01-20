Prima pagină » Justiţie » Primar din județul Giurgiu, reținut de DIICOT într-un dosar de infracțiuni grave împotriva minorilor

Primar din județul Giurgiu, reținut de DIICOT într-un dosar de infracțiuni grave împotriva minorilor

Un primar din județul Giurgiu, în vârstă de 46 de ani, a fost marți reținut de DIICOT Giurgiu pentru infracțiuni sexuale asupra unui minor.
Sursă foto: Poliția Română. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Nițu Maria
20 ian. 2026, 20:37, Social

Marți, 20 ianuarie, procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Giurgiu, au decis reținerea primarului comunei Izvoarele din județul Giurgiu în vârstă de 46 de ani. Acesta este suspect într-un dosar ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.

Din datele strânse în anchetă rezultă că, în perioada august-septembrie 2025, bărbatul a purtat discuții online cu o minoră de 13 ani.

În cadrul acestor conversații, el i-a cerut să realizeze și să trimită, prin intermediul unei rețele sociale, imagini cu caracter sexual explicit, anunță DIICOT.

Tot atunci, suspectul i-a transmis victimei un material cu conținut pornografic.

Ancheta a mai arătat că, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, a încercat să influențeze părinții minorei cu privire la acest caz.

Cei doi ar fi urmărit să îi convingă să nu anunțe organele de urmărire penală sau instanța civilă și să își retragă ori să refuze declarațiile într-un dosar penal sau civil. La schimb, aceștia ar fi oferit un teren agricol, transmite tot DIICOT.

Luni, primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu s-a aflat în atenția anchetatorilor, după ce la domiciliul său au avut loc percheziții în cadrul aceluiași dosar.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Giurgiu, alături de polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au pus luni în aplicare două mandate de percheziție domiciliară.

