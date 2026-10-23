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Podul uriaș de 15 milioane de dolari, cu o utilizare surprinzătoare, care aproape a desființat accidentele. Cine îl folosește

Un pod uriaș, construit deasupra uneia dintre cele mai aglomerate autostrăzi din statul american Colorado, a contribuit la reducerea cu 91% a accidentelor rutiere provocate de animale sălbatice. Investiția de 15 milioane de dolari face parte dintr-un proiect menit să protejeze atât fauna, cât și șoferii.
Podul uriaș de 15 milioane de dolari, cu o utilizare surprinzătoare, care aproape a desființat accidentele. Cine îl folosește
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 21:15, Social
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Construcția este cel mai mare pasaj superior pentru animale sălbatice din America de Nord și traversează autostrada Interstate 25. Potrivit publicației Colorado Sun, primele date arată o scădere cu 91% a coliziunilor dintre vehicule și animale pe tronsonul vizat de proiect.

Un pod pentru animalele sălbatice

Pasajul a fost construit pentru a le permite animalelor să traverseze în siguranță autostrada. Proiectul include o structură cu dimensiunile de 64 pe 61 de metri, cinci pasaje subterane și kilometri de garduri care ghidează fauna către punctele de traversare.

Sistemul contribuie la refacerea coridoarelor naturale de migrație, întrerupte de infrastructura rutieră. Timp de decenii, autostrada Interstate 25 a îngreunat deplasarea sezonieră a animalelor sălbatice în comitatele Douglas și El Paso.

Bridget O’Rourke, purtătoare de cuvânt a agenției Colorado Parks and Wildlife, s-a declarat mulțumită de rezultatele înregistrate. Aceasta a subliniat că pasajele superioare și cele subterane concepute pentru fauna sălbatică s-au dovedit eficiente în direcționarea animalelor către rute sigure, reducând riscul de accidente.

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