Potrivit Autorității Olandeze pentru Siguranța Alimentară și a Produselor de Consum (NVWA), animalele au fost descoperite în bagajul pasagerului, care a fost arestat. Ancheta este în desfășurare.

Țestoasele fuseseră înfășurate în bandă adezivă pentru a nu se putea mișca. Cele mai multe erau înghesuite într-o cutie, alături de o mașinuță de jucărie, în timp ce câteva fuseseră ascunse într-o șosetă sigilată, scrie Reuters.

Doar aproximativ 300 de țestoase Vallarta mai trăiesc în sălbăticie

Cele 26 de exemplare au supraviețuit transportului și au fost duse la un centru specializat pentru salvarea animalelor, au anunțat autoritățile olandeze.

Țestoasa Vallarta este una dintre cele mai mici specii de țestoase din lume și se află în pericol critic de dispariție. În mediul natural, în Mexic, ar mai exista aproximativ 300 de exemplare.

Potrivit organizației americane Center for Biological Diversity, un singur exemplar poate fi vândut cu până la 30.000 de dolari. Luna trecută, organizația a cerut autorităților mexicane să intensifice măsurile de protejare a speciei.