Poluare accidentală pe fluviul Dunărea, în zona Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, intervine în urma unei poluări accidentale semnalate pe fluviul Dunărea, în dreptul portului Turnu Măgurele.
Laura Buciu
26 mart. 2026, 12:46, Social

Incidentul a fost notificat joi, în jurul orei 10:15, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman, fiind asociat cu scufundarea unei nave în zonă.

Din primele informații și observații vizuale efectuate la fața locului, Apele Române arată că „se constată prezența unor irizații la suprafața apei, fără a se evidenția, în acest moment, o peliculă continuă de produs poluant. Fenomenul se manifestă în proximitatea barjei implicate, către care se deplasează”.

„Ca măsură de prevenție, operatorul regional SC APA SERV SA Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă a municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de alimentare o constituie fluviul Dunărea. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman sunt deja în teren și monitorizează evoluția fenomenului. De asemenea, a fost mobilizată o echipă de intervenție formată din 7–8 persoane, dotată cu un autocamion și materiale specifice de tip spill-sorb, baraje și lavete absorbante, pentru limitarea eventualelor efecte ale poluării”, potrivit ANAR.

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” monitorizează permanent zona afectată, în colaborare cu autoritățile competente.

 

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Singura persoană de încredere pentru Cristi Borcea. NU este soția lui Valentina Pelinel! Afaceristul și-a pus toată averea pe numele femeii misterioase
CSID
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Promotor