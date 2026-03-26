Poluare accidentală pe fluviul Dunărea, în zona Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave

Incidentul a fost notificat joi, în jurul orei 10:15, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman, fiind asociat cu scufundarea unei nave în zonă.

Din primele informații și observații vizuale efectuate la fața locului, Apele Române arată că „se constată prezența unor irizații la suprafața apei, fără a se evidenția, în acest moment, o peliculă continuă de produs poluant. Fenomenul se manifestă în proximitatea barjei implicate, către care se deplasează”.

„Ca măsură de prevenție, operatorul regional SC APA SERV SA Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă a municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de alimentare o constituie fluviul Dunărea. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman sunt deja în teren și monitorizează evoluția fenomenului. De asemenea, a fost mobilizată o echipă de intervenție formată din 7–8 persoane, dotată cu un autocamion și materiale specifice de tip spill-sorb, baraje și lavete absorbante, pentru limitarea eventualelor efecte ale poluării”, potrivit ANAR.

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” monitorizează permanent zona afectată, în colaborare cu autoritățile competente.