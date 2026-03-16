Poluare pe Nistru: România trimte materiale de intervenție și specialiști

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Apele Române au trimis luni dimineață în Republica Moldova, materiale de intervenție dar și o echipă de specialiști pentru a ajuta autoritățile moldovenești în gestionarea poluării de pe Nistru.
Poluare pe Nistru: România trimte materiale de intervenție și specialiști
Foto: ISU Iași Apele Române
Laurentiu Marinov
16 mart. 2026, 10:11, Social
Sprijinul acordat autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea accidentală a fluviului Nistru a continuat prin trimiterea unor noi echipamente și materiale de intervenție.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că luni, în jurul orei 07:00, a ajuns în Republica Moldova al treilea transport de materiale, constând în:
•Spill-sorb (material absorbant special) – 4090 kg
•Baraje absorbante – 474 ml
•Rulouri absorbante – 3752 m
Materialele sunt puse la dispoziție de Administrația Națională „Apele Române”, care a trimis și o echipă specializată de intervenție pentru utilizarea acestora.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin ISU Iași, asigură coordonarea misiunii și transportul echipamentelor, precum și personalul necesar desfășurării intervenției.
IGSU precizează că acordarea acestui sprijin a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 3 din 12.03.2026, iar acțiunile se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne.

