Poluarea luminoasă ascunde cerul: „Copiii de azi ar putea fi ultima generație care mai vede Calea Lactee”

Poluarea luminoasă face ca spectacolele naturale ale cerului să devină tot mai rare, atrage atenția timișoreanul Andrei Juravle, fondator și vicepreședinte al Societății Române pentru Astronomie Culturală (SRPAC). Într-un interviu acordat publicației locale expressdebanat.ro, acesta a explicat cum lumina orașelor fură vizibilitatea stelelor și reduce contactul direct al oamenilor cu cerul înstelat.

Poluarea luminoasă afectează natura și sănătatea oamenilor

Juravle, pasionat de astronomie de peste 25 de ani, afirmă că poluarea luminoasă nu afectează doar cercetările, ci și modul în care generațiile viitoare vor percepe universul. „Copiii de azi ar putea fi ultima generație care va mai vedea Calea Lactee cu ochiul liber”, avertizează el.

Fenomenul nu afectează doar astronomia, ci și natura și sănătatea oamenilor: păsările și insectele își pierd reperele, iar lumina artificială excesivă perturbă somnul și starea de bine a locuitorilor. „Ne extindem ca o molimă fără să ne gândim la ce e în jurul nostru”, spune Juravle, adăugând că eforturile de conștientizare trec, de multe ori, neobservate.

Împreună cu colegii săi, el a încercat să dezvolte proiecte de tip dark sky park, zone protejate de lumină pentru observarea cerului. Totuși, România rămâne în urmă în raport cu alte state europene.

Astronomie versus astrologie

În discuție, el a atins și frecventa confuzie dintre astronomie și astrologie. Juravle subliniază că „astronomia este știință, astrologia este șarlatanie”. Popularitatea horoscopului nu îl surprinde, însă consideră că aceasta provine din lipsa unui bagaj solid de cunoștințe. În opinia sa, educația deficitară contribuie la răspândirea unor astfel de credințe.

„Oamenii nu au un bagaj de cunoștințe bine format din școală. Ăsta e un eșec al învățământului, nu doar în România, peste tot. E mai ușor să dăm vina pe alții, decât pe propriile rateuri”, afirmă el.