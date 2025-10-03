Pompierii din Giurgiu au intervenit după furtună pentru degajarea copacilor și cablurilor avariate

Pompierii din Giurgiu au intervenit în cursul nopții de joi spre vineri pentru degajarea mai multor copaci doborâți și a cablurilor de electricitate afectate, în mai multe localități din județ.

În timpul nopții, pompierii din cadrul ISU Giurgiu au intervenit în localitățile Stejaru, Stănești, Naipu, Greaca, Bucșani și Mironești, unde copaci sau crengi căzute pe carosabil au blocat temporar circulația.

În Buturugeni un arbore s-a prăbușit peste cablurile de electricitate și pe șosea, avariind două autoturisme.

La intervenții au au participat echipaje din Detașamentul Giurgiu, Punctul de Lucru Călugăreni, Secția Mihăilești, Punctul de Lucru Greaca și Stația Colibași.

În informarea emisă de ISU Giurgiu, autoritățile au reamintit că județul se află sub incidența unui cod portocaliu de de vânt până la ora 23:00, cu rafale ce pot atinge 70-90 km/h.

Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți, să evite zonele cu copaci, stâlpi de electricitate sau construcții periculoase și să nu atingă firele căzute la pământ.

De asemenea, au avertizează asupra riscului de incendii, menționând că focul deschis nu este permis în aceste condiții meteo.