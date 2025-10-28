Populația României la 1 iulie 2025, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului 2024. Îmbătrânirea demografică se accentuează

Populația urbană rămâne majoritară, reprezentând 55,3 la sută din total, în timp ce 51,2 la sută din populație este de sex feminin.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a intensificat, populația vârstnică de 65 de ani și peste depășind cu 35,4 la sută populația tânără de 0-14 ani – 4,05 milioane față de 2,99 milioane de persoane.

La 1 iulie 2025, populația din mediul urban a fost de 11,99 milioane de persoane, în scădere cu 1,0 la sută față de 1 iulie 2024. Populația din mediul rural a fost de 9,68 milioane de persoane, în creștere cu 0,1 la sută față de anul precedent.

Populația feminină a fost de 11,10 milioane de persoane, în scădere cu peste 51.900 de persoane față de aceeași dată a anului precedent. Populația masculină a fost de 10,57 milioane de persoane, în scădere cu peste 55.600 de persoane.

Îmbătrânirea demografică se accentuează

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2024, prin creșterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populației vârstnice (de 65 de ani și peste) și prin scăderea, cu 0,3 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 la 1 iulie 2024 la 135,4 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 iulie 2025.

Vârsta medie a populației a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024, în timp ce vârsta mediană a fost de 44,0 ani, în creștere cu 0,5 ani față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare pondere în totalul populației o deține grupa de vârstă 45-49 de ani, cu 8,6 la sută. În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0 la sută, iar la cele de sex feminin de 8,3 la sută.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,0 la sută, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (5,0 la sută) și 10-14 ani (4,8 la sută).

Datele sunt provizorii și urmează a fi revizuite în a doua jumătate a anului 2026.