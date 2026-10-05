Portretul profesorului european: Femeie și trecută de prima tinerețe. Cifrele Eurostat de Ziua Mondială a Educației

Peste 40% dintre profesori aveau cel puțin 50 de ani, în timp ce numai 8% nu împliniseră 30 de ani.

Datele au fost publicate luni, 5 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor.

Peste 40% dintre profesorii UE au cel puțin 50 de ani

În 2024, în învățământul primar și secundar din cele 27 de state membre lucrau 5,30 milioane de profesori, cu aproximativ 36.500 mai mulți decât în anul precedent.

Femeile domină categoric profesia: 72,9% dintre cadrele didactice erau femei și numai 27,1% bărbați.

Mai relevantă pentru evoluția pe termen lung a sistemelor de educație este însă structura pe vârste. Potrivit Eurostat, 40,4% dintre profesori aveau cel puțin 50 de ani.

La polul opus, profesorii cu vârste sub 30 de ani reprezentau numai 8% din total.

Datele indică astfel un dezechilibru generațional care diferă însă considerabil de la o țară la alta.

În cinci state, majoritatea profesorilor au trecut de 50 de ani

Situația este deosebit de pronunțată în cinci state membre, unde mai mult de jumătate dintre profesorii din învățământul primar și secundar au cel puțin 50 de ani.

Lituania ocupă primul loc, cu o pondere de 58,4%, urmată de Portugalia, cu 55,6%. În Italia, procentul ajunge la 54,3%, în Letonia la 54%, iar în Estonia la 50,6%.

La celălalt capăt al clasamentului se află Irlanda, unde numai 20,8% dintre profesori au cel puțin 50 de ani. Procente reduse sunt înregistrate și în Malta, 20,9%, și Luxemburg, 22%.

Unde sunt cei mai mulți profesori tineri

Diferențele dintre statele membre sunt vizibile și atunci când sunt analizate cadrele didactice aflate la începutul carierei.

Luxemburg are cea mai mare proporție de profesori cu vârste sub 30 de ani, respectiv 15,3%. Urmează Danemarca, cu 15,2%, Belgia, cu 14,9%, și Austria, cu 14,6%.

În schimb, profesorii tineri reprezintă numai 3,1% din total în Cipru și 3,3% în Portugalia. Polonia înregistrează, la rândul său, o proporție de numai 4%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, diferența dintre generații este considerabilă: la fiecare profesor cu vârsta sub 30 de ani există aproximativ cinci cadre didactice care au împlinit deja 50 de ani.

Aproape trei sferturi dintre profesori sunt femei

O altă caracteristică a corpului didactic european este ponderea foarte ridicată a femeilor. Acestea reprezintă 72,9% din totalul profesorilor din învățământul primar și secundar.

Proporția bărbaților rămâne relativ constantă în majoritatea grupelor de vârstă, situându-se între 26% și 30%. Excepția este categoria profesorilor de cel puțin 65 de ani, unde bărbații reprezintă 35,6%. Eurostat explică această diferență inclusiv prin variațiile privind vârsta legală de pensionare.

Statisticile publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor conturează astfel un corp didactic european predominant feminin și cu o proporție importantă de profesori aflați în grupele superioare de vârstă.

În același timp, diferențele considerabile dintre state arată că unele sisteme de educație reușesc să atragă o proporție semnificativ mai mare de profesori tineri decât altele.

Datele prezentate de Eurostat se referă la învățământul primar, secundar inferior și secundar superior, niveluri definite potrivit Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED).