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Pregătiri pentru reluarea exporturilor de ovine. ANSVSA, discuții cu oficialii din Libia

ANSVSA anunță că au început discuțiile pentru reluarea exporturilor de ovine către Libia, după ce au fost oprite în ultimele luni, din cauza epidemiei de variolă.
Pregătiri pentru reluarea exporturilor de ovine. ANSVSA, discuții cu oficialii din Libia
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Coralia Frigea
05 oct. 2026, 14:50, Social
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Reprezentanții ANSVSA s-au întâlnit cu oficiali din Libia, care se aflau într-o vizită de lucru în România, pentru a discuta despre reluarea exporturilor de ovine. Acestea au fost amânate din cauza focarelor de variolă și a restricțiilor epidemiologice.

ANSVSA a pus la cale și un Plan de Acțiune pentru reluarea transporturilor către mai multe țări, printre care și Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit, Tunisia și Israel.

Ce criterii au stabilit reprezentanții pentru reluarea exporturilor

Cele două părți au analizat condițiile tehnice și sanitare necesare transporturilor de ovine, astfel încât focarele să nu fie transmise mai departe. Reprezentanții români au prezentat măsurile pe care țara noastră le-a adoptat în lupta cu aceste focare.

De asemenea, delegația libiană urmează să facă verificări la fermele românești, pentru a se convinge de rezultatele obținute. Vor fi vizite la fermele de animale și centrele de colectare, abatoarele de ovine, bovine și pasăre, precum și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.

„Vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor. Prin dialog direct și pe baza expertizei specialiștilor ANSVSA și a analizelor realizate de IDSA, oferim partenerilor libieni toate garanțiile necesare privind capacitatea sistemului sanitar-veterinar românesc de a susține reluarea comerțului cu animale vii”, a declarat președintele ANSVSA.

Importanța exporturilor către țările din Orientul Mijlociu

În trecut, exporturile de animale vii au mai fost suspendate către Libia, în perioada în care situația politică era instabilă pe acest teritoriu. Mai exact, timp de 12 ani, România nu a mai comercializat animale vii în Libia.

De la reluarea exporturilor, România a încasat 14,3 milioane de dolari din vânzarea de ovine, doar în 2024, spun datele statistice internaționale de comerț.

Pe 15 septembrie, fermierii au ieșit in stradă, nemulțumiți de restricțiile impuse de Guvern privind criza epidemiologică. Mai apoi, aceștia au beneficiat de compensații financiare.

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