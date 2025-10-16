Presa din România demontează fake-news-ul Bild cu interzicerea țigărilor cu filtru. Care este adevărul în realitate

Tabloidul german Bild a publicat un articol în care susținea că Uniunea Europeană intenționează să interzică țigările cu filtru și țigările electronice. Informația s-a dovedit a fi falsă, fiind demontată chiar de Comisia Europeană, care a transmis că nu există niciun plan în acest sens.

Joi, Comisia Europeană a precizat pentru G4Media că nu există „planuri de interzicere a țigărilor cu filtru”.

„Putem fi foarte clari: nu există planuri de interzicere a țigărilor cu filtru în cadrul Comisiei Europene”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției pentru publicația din România.

Informațiile publicate de Bild au apărut în contextul apropiatei reuniuni a Conferinței Părților (COP) la Convenția-cadru pentru controlul tutunului (FCTC), organizată între 15 și 22 noiembrie. În cadrul acestei întâlniri internaționale, statele semnatare vor discuta o serie de măsuri privind controlul tutunului, însă niciuna nu implică o propunere a Uniunii Europene privind interzicerea țigărilor cu filtru.

Bild a susținut, citând presupuse surse europene, că un proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene ar urma să fie discutat la reuniune, proiect care ar recomanda interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea țigărilor. Mai mult, tabloidul german a afirmat că s-ar lua în calcul și interzicerea comercializării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, precum și a țigărilor electronice — o informație care s-a dovedit a fi nefondată.

Potrivit clarificărilor transmise de Comisia Europeană, nu există niciun demers legislativ în curs care să vizeze astfel de măsuri. De fapt, discuțiile la nivelul OMS și al FCTC se concentrează pe strategii generale de reducere a consumului de tutun și pe politici de sănătate publică, nu pe reglementări concrete impuse de Uniunea Europeană.