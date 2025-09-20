Trei ucraineni surprinși când livrau țigări de contrabandă în București, arestați

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul și sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat, vineri, o acţiune pe linia combaterii traficului ilicit cu țigarete netimbrate de proveniență extra-comunitară, în cadrul unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

Astfel, a fost realizat un flagrant delict în timpul căruia mai multe persoane au fost surprinse în timp ce încercau să livreze o cantitate de 25.200 de pachete cu țigarete (504.000 bucăți de țigarete), într-o parcare a unui complex comercial de pe raza municipiului București.

Concomitent cu realizarea flagrantului, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară în Suceava și alte localități arondate, fiind ridicate mai multe probe.

„Întreaga cantitate de țigarete, precum și două autoturisme folosite la comiterea faptelor, telefoane mobile, înscrisuri, dar și alte mijloace de probă au fost ridicate, iar persoanele implicate au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru continuarea cercetărilor. În urma administrării materialului probator, față de trei bărbați de cetățenie ucraineană, cu vârste de 37, 39, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”, transmite, sâmbătă, Poliția.

Cei trei bărbați, arestați preventiv pentru 30 de zile

Instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și a dispus arestarea preventivă a celor trei bărbați pentru o perioadă de 30 de zile, aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Investigațiile derulate în cauza penală au vizat documentarea unor activități complexe din sfera contrabandei cu țigarete, realizate de mai multe persoane, în perioada aprilie – septembrie 2025.

Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 500.000 de lei.