Incendiu într-un bloc din Timișoara. 80 de persoane, evacuate. Ipoteza izbucnirii focului

Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit în jurul orei 02:20 într-un apartament dintr-un bloc situat pe str. Polonă din Timișoara.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.

Doi adulți împreună cu un copil care locuiau în imobil s-au autoevacuat în siguranță.

În urma evaluării medicale la fața locului, au refuzat transportul la spital.

De asemenea, o pisică a fost salvată din apartament.

Pompierii au evacuat din bloc alte 80 de persoane, dintre care, șase adulți și doi copii au fost asistați medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolația exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafață de circa 2 metri pătrați.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigară lăsată aprinsă.