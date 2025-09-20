Timișoara: Țigări netimbrate, vândute direct din portbagajul mașinii

Un tânăr de 28 de ani a fost depistat de jandarmi în timp ce vindea țigări netimbrate direct din portbagajul mașinii, în zona Pieței Agroalimentare „Iosefin” din Timișoara.

Tânărul a fost depistat de jandarmi vineri seara, când vindea direct din portbagajul autoturismului țigarete netimbrate.

Astfel, jandarmii au confiscat 243 de pachete de țigări, de diferite mărci și fără timbru fiscal, ce urmau să fie comercializate în zona Pieţei Agroalimentare „Iosefin” de pe str. Iancu Văcărescu din Timișoara.

Tânărul s-a ales cu o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 de lei și cu marfa confiscată.

Produsele au fost ridicate și urmează să fie predate către organele abilitate în vederea continuării cercetărilor.