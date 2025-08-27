Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat la atacul israelian care a ucis cinci jurnaliști

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat ferm atacul israelian asupra Spitalului Nasser din Gaza, soldat cu cel puțin 20 de morți, dintre care cinci jurnaliști, notează Reuters.

Meloni a afirmat că lovitura aeriană, în care și-au pierdut viața cinci jurnaliști, „Este un atac inacceptabil asupra libertății presei și asupra tuturor celor care își riscă cu curaj viața pentru a relata despre tragedia războiului”.

Guvernul de la Roma a susținut dreptul Israelului de a se apăra, însă Giorgia Meloni a afirmat că reacția Israelului a depășit „principiul proporționalității”.

Anterior, autoritățile italiene au făcut apeluri pentru permiterea accesului ajutoarelor umanitare, oprirea extinderii coloniilor israeliene din Cisiordania și a fost reafirmat sprijinul Italiei pentru soluția celor două state.

Atacul care a ucis cinci jurnaliști care lucrau pentru Reuters, Associated Press, Al Jazeera și alte instituții media a atras critici internaționale dure.

Autoritățile de la Ierusalim au susținut că jurnaliștii nu au fost ținta bombardamentului.