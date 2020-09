Ciprian şi-a făcut rezervare încă de ieri la terasă. În vreme ce unii prieteni au fugit de ploaie, el a rămas să îşi savureze cafeaua.

Ciprian Danciu, client: Am venit cu umbrela, am vazut ca e ploaie şi, totuşi, am ieşit. Eu sunt singurul care mă protejez cu o umbrelă.

Vali Bărbat, patron terasă: Fiind Braşovul ploios umbrelele, pentru care există o colaborare între primărie şi un furnizor local, nu există. Nu cred că s-a aflat ieri că vine 1 iunie. În ultimele 3 luni afacerile locale au suferit foarte mult, nu ştiu cât de mult îşi dau seama autorităţile de treaba asta.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al primăriei Braşov: Doar la sfârşitul săptămânii trecute au apărut normele după care funcţionează terasele. Am luat şi noi legătura cu furnizorul acestor umbrele care ne-a spus că, pentru cea mai mare parte, începând de mâine va furniza aceste umbrele.