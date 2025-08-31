Primăria Capitalei lansează program de sterilizare gratuită pentru 10.000 de pisici

Primăria Capitalei, prin Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA), lansează un nou program de sterilizare gratuită destinat pisicilor din Bucureşti.

Până la 10.000 de feline de rasă comună, fie că trăiesc în gospodării, fie pe străzi, vor beneficia de procedură, potrivit anunţului făcut de Stelian Bujduveanu pe Facebook.

„Cu fiecare pisică sterilizată, facem un pas spre un Bucureşti mai grijuliu – un oraş în care prietenii noştri cu blăniţă să fie mai sănătoşi şi mai puţin expuşi suferinţelor inutile”, a transmis Bujduveanu.

România este una dintre ţările cu cele mai multe pisici din Uniunea Europeană, aproape 48% dintre gospodării având cel puţin una.

Primăria a derulat şi în trecut campanii similare: peste 2.000 de pisici au fost sterilizate în 2018, 4.500 în 2019, 7.400 în perioada 2021-2023 şi aproximativ 5.600 anul trecut.