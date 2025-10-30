Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot

Trotinetele electrice au fost interzise în centrul municipiului Buzău, în parcuri, locuri de joacă și în curțile școlilor.

Decizia a fost luată, joi, în ședința Consiliului Local Municipal, care a votat un regulament care prevede și sancțiuni.

Trotinetele electrice au fost interzise în centrul municipiului Buzău, în parcuri, locuri de joacă și în curțile școlilor.

Decizia a fost luată, joi, în ședința Consiliului Local Municipal, care a votat un regulament care prevede și sancțiuni.

Regulamentul privind interzicerea utilizării trotinetelor electrice în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, curțile unităţilor de învăţământ și în zona pietonală Cuza Vodă-Piața Daciei–Aleea Trandafirilor, din Municipiul Buzău, a fost aprobat, joi prin votul consilierilor municipali buzoieni.

Nu ai voie să mergi cu trotineta la școală

Proiectul, care s-a aflat în dezbatere publică, înainte de a fi aprobat, prevede că: „Accesul în perimetrul parcurilor, terenurilor de sport, locurilor de joacă şi curţilor unităţilor de învăţământ cu trotinete electrice este strict interzis, indiferent de vârsta conducătorului trotinetei.

Accesul în zona pietonală Cuza Vodă – Piața Daciei – Aleea Trandafirilor cu trotinete electrice este strict interzis, indiferent de vârsta conducătorului trotinetei”, se precizează în proiect.

Prin excepţie, pot fi autorizate, prin dispoziţie a autorităților publice locale, evenimente sau trasee temporare destinate trotinetelor electrice, în condiții controlate şi semnalizate corespunzător.

Riscuri majore

„În ultimii ani, utilizarea trotinetelor electrice a crescut semnificativ și în Municipiul Buzău, fiind un mijloc de transport modern şi rapid.

Cu toate acestea, circulația acestora în zone destinate recreării şi promenadelor, parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, curțile unităților de învăţământ și în zona pietonală Cuza Vodă – Piața Daciei – Aleea Trandafirilor, generează riscuri majore pentru siguranța pietonilor, în special a copiilor şi persoanelor vârstnicе”.

Peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice

Potrivit statisticilor analizate la nivelul Primăriei Buzău, în anul 2025, s-au înregistrat peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice în România, în primele şapte luni depăşind numărul total de 1.320 de cazuri din întregul an 2024, cu 7 decese şi peste 1.600 de răniți în primele şapte luni ale lui 2025. Peste 80% dintre aceste accidente din 2025 au fost din vina conducătorilor de trotinete.

Reprezentanții primăriei mai explică și că au fost înregistrate numeroase sesizări din partea cetățenilor care reclamă incidente, accidente evitate la limită și disconfort în utilizarea acestor spații publice.

În plus, trotinetelor electrice li se imprimă adesea viteze mari, incompatibile cu spațiile pietonale aglomerate.

Cei care nu respectă regulamentul riscă amenzi de la 500 până la 1 500 de lei.